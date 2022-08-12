  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине

"Что для вас представляет собой Россия, Владимир Путин, потому что для многих русских он защищает "жизненно важные интересы". Кто-то говорит, что это национализм, другие – что это форма фашизма. Как вы это обозначите?" – спросил у Зеленской журналист.
"Я бы назвала это антигуманизмом. Полное пренебрежение ценностью человеческой жизни во всех возможных проявлениях", – заявила жена президента Украины Владимира Зеленского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Елена Зеленская дала множество интервью зарубежным СМИ, во время которых рассказывала правду о противостоянии украинцев российской агрессии.