  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине

"Что для вас представляет собой Россия, Владимир Путин, потому что для многих русских он защищает "жизненно важные интересы". Кто-то говорит, что это национализм, другие – что это форма фашизма. Как вы это обозначите?" – спросил у Зеленской журналист.

"Я бы назвала это антигуманизмом. Полное пренебрежение ценностью человеческой жизни во всех возможных проявлениях", – заявила жена президента Украины Владимира Зеленского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube