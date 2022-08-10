  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро

"Как сейчас президент Зеленский?" – спросила у первой леди журналистка.
"Он держится хорошо. Мне очень приятно, что вы о нем беспокоитесь, – сказала Зеленская. – Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро".
По словам жены украинского президента, во время общения с мужем она рассказывает ему домашние новости.
"Вот недавно у нашего младшего выпал молочный зуб. Я ему об этом рассказывала во время нашей встречи", – подытожила она.
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.