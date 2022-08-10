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10 августа, 2022
 
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Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро

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Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года
Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года
Фото: voguemagazine / Instagram

Супруга президента Украины Владимира Зеленского в интервью японской телекомпании NHK рассказала, о чем говорит во время войны со своим мужем. Запись разговора опубликована 8 августа на YouTube-канале Офиса президента.

"Как сейчас президент Зеленский?" – спросила у первой леди журналистка.

"Он держится хорошо. Мне очень приятно, что вы о нем беспокоитесь, – сказала Зеленская. – Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро". 

По словам жены украинского президента, во время общения с мужем она рассказывает ему домашние новости.

"Вот недавно у нашего младшего выпал молочный зуб. Я ему об этом рассказывала во время нашей встречи", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. 

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Елена Зеленская
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