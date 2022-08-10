  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года Фото: voguemagazine / Instagram

"Как сейчас президент Зеленский?" – спросила у первой леди журналистка.

"Он держится хорошо. Мне очень приятно, что вы о нем беспокоитесь, – сказала Зеленская. – Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро".

По словам жены украинского президента, во время общения с мужем она рассказывает ему домашние новости.

"Вот недавно у нашего младшего выпал молочный зуб. Я ему об этом рассказывала во время нашей встречи", – подытожила она.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube