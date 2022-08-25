Много подсолнухов и украинских флагов. Джонсон – в Киеве, фон дер Ляйен – на митинге. Как в мире отмечали День Независимости Украины. Фоторепортаж
Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Кот Ларри – главный мышелов в резиденции. Фото: EPA
Утром глава британского правительства Борис Джонсон еще любовался цветочной аркой в Лондоне... Фото: UK Prime Minister / Twitter
...а днем прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру Киева. Фото: EPA
Резиденция "Европа" в Брюсселе (Бельгия), где находятся Европейский совет и Совет ЕС. Фото: EU Council / Twitter
Проукраинский митинг в центре Брюсселя (Бельгия). Фото: EPA
В митинге приняла участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: EPA
Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик" в центре Брюсселя нарядили в украинский национальный костюм. Фото: EPA
Проукраинский митинг в Токио (Япония). Участники митинга призывали остановить геноцид украинцев и спасти украинских военнопленных, которых захватили оккупанты. Фото: EPA
Проукраинская акция в Риге (Латвия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Риге (Латвия). Фото: EPA
Флаги Украины на здании МИД Латвии. Фото: Latvian MFA / Twitter
В Праге (Чехия) напротив посольства России установил огромную скульптуру в форме руки с маникюром в цветах украинского флага. Фото: EPA
Проукраинская акция в Праге (Чехия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Праге (Чехия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Скопье (Северная Македония). Фото: EPA
Проукраинская акция в Осло (Норвегия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Гааге (Нидерланды). Фото: EPA
Проукраинская акция в Гааге (Нидерланды). Фото: EPA
Проукраинская акция в Варшаве (Польша). Фото: EPA
Проукраинская акция в Варшаве (Польша). Фото: EPA
Проукраинская акция в Белграде (Сербия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Риме (Италия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Риме (Италия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Риме (Италия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Риме (Италия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Берлине (Германия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Берлине (Германия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Берлине (Германия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Берлине (Германия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Афинах (Греция). Фото: EPA
Фонтан на центральной площади Афин – площади Омония – подcветили в цвета украинского флага. Фото: EPA
Проукраинская акция в Тбилиси (Грузия). Фото: Giorgi Gabriadze / Twitter
Проукраинская акция в Лиссабоне (Португалия). Фото: EPA
Проукраинская акция в Тель-Авиве (Израиль). Фото: EPA
Проукраинская акция в Тель-Авиве (Израиль). Фото: EPA
24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости. В этот же день исполняется ровно шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии. В видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за эти полгода Украина изменила историю
, изменила мир и изменилась сама, а также смогла отстоять свою независимость. "Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа", – сказал глава государства. В этот день в Украину с визитом приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
и глава МИД Португалии Жуан Кравиньйо
, а многие иностранные лидеры записали обращения со словами поддержки в адрес украинского народа. Во многих странах (Польше, Италии, Германии, Японии, Нидерландах, Греции, Бельгии, Чехии, Латвии, Сербии и других) прошли акции в знак солидарности с Украиной (например, в митинге в Брюсселе принимала участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен), а правительственные учреждения подсветили в сине-желтые цвета или вывесили на них украинские флаги. Резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне украсили цветочной аркой
из подсолнухов и голубых гортензий, а в Чехии напротив посольства РФ установили скульптуру в форме руки с маникюром в цветах украинского флага. Автор скульптуры, чешский художник Ян Словенчик сказал "Радио Свобода"
, что она символизирует надежду на победу Украины в войне. Издание "ГОРДОН"
собрало подборку фотографий, как праздновали День Независимости Украины в разных странах.