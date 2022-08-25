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Много подсолнухов и украинских флагов. Джонсон – в Киеве, фон дер Ляйен – на митинге. Как в мире отмечали День Независимости Украины. Фоторепортаж

Вчера 23.12
24 августа Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости. В этот же день исполняется ровно шесть месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии. В видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за эти полгода Украина изменила историю, изменила мир и изменилась сама, а также смогла отстоять свою независимость. "Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа", – сказал глава государства. В этот день в Украину с визитом приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Португалии Жуан Кравиньйо, а многие иностранные лидеры записали обращения со словами поддержки в адрес украинского народа. Во многих странах (Польше, Италии, Германии, Японии, Нидерландах, Греции, Бельгии, Чехии, Латвии, Сербии и других) прошли акции в знак солидарности с Украиной (например, в митинге в Брюсселе принимала участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен), а правительственные учреждения подсветили в сине-желтые цвета или вывесили на них украинские флаги. Резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне украсили цветочной аркой из подсолнухов и голубых гортензий, а в Чехии напротив посольства РФ установили скульптуру в форме руки с маникюром в цветах украинского флага. Автор скульптуры, чешский художник Ян Словенчик сказал "Радио Свобода", что она символизирует надежду на победу Украины в войне. Издание "ГОРДОН" собрало подборку фотографий, как праздновали День Независимости Украины в разных странах.
Теги: Германия, Украина, Греция, Латвия, Чехия, Польша, Италия, Япония, Бельгия, День Независимости, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Северная Македония, Жуан Кравиньйо
 

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