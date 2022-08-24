"Времена, когда мир объединила Украина". Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Зеленский: Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа Фото: president.gov.ua

"Свободный народ независимой Украины! И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня. 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и утрат, радости и боли. А главное – сколько у них правды. Нашей правды. Правды о нашем настоящем, с которым невозможно спорить, потому что невозможно не видеть и не признавать. Мы свободный народ независимой Украины. После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем. Свободный народ независимой Украины", – отметил президент.

Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев Украина изменила историю, изменила мир и изменилась сама.

"Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина", – добавил Зеленский.

По словам президента, украинский народ и его мужество вдохновили весь мир.

"Еще вчера мир не был сплоченным. COVID-19 ясно показал: каждый сам за себя. Через шесть месяцев Украина это изменила. Во всех мировых учебниках истории будет раздел "Времена, когда мир объединила Украина". Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает", – отметил он.

Президент добавил, что Украина держится шесть месяцев и каждый новый день – это новая причина не сдаваться.

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания... И мы поднимем руки вверх только один раз – когда будем праздновать нашу победу. По всей Украине. Ибо мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина – это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова, они были разрушены ракетами 24 февраля", – подытожил он.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube