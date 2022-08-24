ВСУ уничтожили уже около 45,7 тыс. оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2 тыс. танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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