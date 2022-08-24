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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили уже около 45,7 тыс. оккупантов – Генштаб

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Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2 тыс. танков
Оккупанты в войне против Украины потеряли почти 2 тыс. танков
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали уже около 45,7 тыс. российских оккупантов (+150 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 24 августа.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки –1924 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4243 (+5) ед;
  • артиллерийские системы – 1036 (+3);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 147 (+1);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 199 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3160 (+10);
  • специальная техника – 99.

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ВСУ, война России против Украины, погибшие российские военные, российские оккупанты
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