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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участники Крымской платформы призвали РФ освободить Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев

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Джелялова задержали в сентябре 2021 года
Джелялова задержали в сентябре 2021 года
Фото: crimean-solidarity.org

Участники международной Крымской платформы призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса. Об этом говорится в заявлении по итогам второго саммита Крымской платформы, опубликованном на сайте Офиса президента Украины 23 августа.

"Мы призываем РФ соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву, немедленно и без всяких условий освободить несправедливо удерживаемых в Крыму и на территории России украинских заключенных, в частности первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, и выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года воздержаться от сохранения запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым для предусмотренных региональных и международных мониторинговых механизмов", – говорится в заявлении.

Они отметили, что ситуация во временно оккупированном Крыму ухудшилась.

"Мы глубоко обеспокоены усилением репрессивных мер со стороны российских оккупационных властей, включая нарушение прав коренных крымских татар, что серьезно угрожает их способности в полной мере пользоваться своими правами человека, поддерживать и развивать свою культуру, образование и самобытность. Мы также обеспокоены агрессивным навязыванием обучения русскому языку, российским учебным программам и материалам, а также попытками использовать образовательную систему для пропаганды службы в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации среди детей", – заявили участники Крымской платформы. 

Также они осудили продолжение практики незаконного призыва жителей Крыма в вооруженные силы России и их принудительное вовлечение в наступательные военные действия России против Украины; переселение Россией своих граждан на остров с целью насильственного изменения демографической структуры населения Крыма "в явной попытке углубить его оккупацию и контроль".

Кроме этого, участники саммита выразили глубокую обеспокоенность многочисленными сообщениями о принудительном перемещении Российской Федерацией граждан Украины, в том числе гражданских лиц и военнопленных, среди которых и крымские татары, из южных и восточных регионов Украины в Крым и Россию.

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Джелялова и братьев Ахтемовых.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, крымские татары, Нариман Джелялов, война России против Украины, Крымская платформа
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