Участники Крымской платформы призвали РФ освободить Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев

"Мы призываем РФ соблюдать свои обязательства согласно международному гуманитарному праву, немедленно и без всяких условий освободить несправедливо удерживаемых в Крыму и на территории России украинских заключенных, в частности первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, и выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 года воздержаться от сохранения запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить полный и беспрепятственный доступ в Крым для предусмотренных региональных и международных мониторинговых механизмов", – говорится в заявлении.

Они отметили, что ситуация во временно оккупированном Крыму ухудшилась.

"Мы глубоко обеспокоены усилением репрессивных мер со стороны российских оккупационных властей, включая нарушение прав коренных крымских татар, что серьезно угрожает их способности в полной мере пользоваться своими правами человека, поддерживать и развивать свою культуру, образование и самобытность. Мы также обеспокоены агрессивным навязыванием обучения русскому языку, российским учебным программам и материалам, а также попытками использовать образовательную систему для пропаганды службы в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации среди детей", – заявили участники Крымской платформы.

Также они осудили продолжение практики незаконного призыва жителей Крыма в вооруженные силы России и их принудительное вовлечение в наступательные военные действия России против Украины; переселение Россией своих граждан на остров с целью насильственного изменения демографической структуры населения Крыма "в явной попытке углубить его оккупацию и контроль".

Кроме этого, участники саммита выразили глубокую обеспокоенность многочисленными сообщениями о принудительном перемещении Российской Федерацией граждан Украины, в том числе гражданских лиц и военнопленных, среди которых и крымские татары, из южных и восточных регионов Украины в Крым и Россию.

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.