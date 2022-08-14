На админгранице с Крымом исчез 20-летний крымский татарин, оккупанты не говорят, где он – Чубаров

Сведений об Аппазе нет уже 22 дня, отметил Чубаров Фото: Рефат Чубаров / Fаcebook

"В оккупированном Крыму похищен 20-летний крымский татарин Аппаз Куртамет. Вот уже 22 дня как нет известий о гражданине Украины, жителе поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области", – написал он.

Глава Меджлиса рассказал, что 23 июля Куртамет отправился в Крым к родственникам и "благополучно прибыл" на до сих пор действующий со стороны полуострова контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) "Чонгар".

"Здесь связь Аппаза Куртамета с родственниками прервалась. На второй день, 24 июля, по телефону матери Аппаза Куртамета позвонил неизвестный и сообщил ей (мол, по просьбе Аппаза), что ее сын задержан при прохождении контроля документов на КПВВ "Чонгар". Многочисленные попытки [...] выяснить дальнейшее местонахождение сына ни к чему не привели", – объяснил Чубаров.

Он отметил, что есть неофициальная информация, что Аппаз находится в СИЗО Симферополя, но администрация СИЗО "объясняет, что у них заявленное лицо не числится", а ФСБ РФ отрицает свою сопричастность к исчезновению Куртамета.

"У нас есть все основания утверждать, что гражданин Украины, 20-летний Аппаз Куртамет [...] с 24 июля незаконно удерживается ФСБ РФ. При этом преступное утаивание ФСБшниками местоположения Аппаза Куртамета от его матери и других родственников в течение 22 дней свидетельствует о беспрецедентном давлении на молодого человека в целях, известных только российским спецслужбам", – заявил Чубаров.

По его словам, родственники крымского татарина в Крыму подали в "полицию Крыма" заявление о розыске Аппаза.

Новоалексеевка Херсонской области находится в российской оккупации после открытого вторжения в феврале.