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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На админгранице с Крымом исчез 20-летний крымский татарин, оккупанты не говорят, где он – Чубаров

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Сведений об Аппазе нет уже 22 дня, отметил Чубаров
Сведений об Аппазе нет уже 22 дня, отметил Чубаров
Фото: Рефат Чубаров / Fаcebook

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил 14 августа в Fаcebook, что при попытке пересечь административную границу с Автономной Республикой Крым пропал крымский татарин Аппаз Куртамет.

"В оккупированном Крыму похищен 20-летний крымский татарин Аппаз Куртамет. Вот уже 22 дня как нет известий о гражданине Украины, жителе поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области", – написал он.

Глава Меджлиса рассказал, что 23 июля Куртамет отправился в Крым к родственникам и "благополучно прибыл" на до сих пор действующий со стороны полуострова контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) "Чонгар".

"Здесь связь Аппаза Куртамета с родственниками прервалась. На второй день, 24 июля, по телефону матери Аппаза Куртамета позвонил неизвестный и сообщил ей (мол, по просьбе Аппаза), что ее сын задержан при прохождении контроля документов на КПВВ "Чонгар". Многочисленные попытки [...] выяснить дальнейшее местонахождение сына ни к чему не привели", – объяснил Чубаров.

Он отметил, что есть неофициальная информация, что Аппаз находится в СИЗО Симферополя, но администрация СИЗО "объясняет, что у них заявленное лицо не числится", а ФСБ РФ отрицает свою сопричастность к исчезновению Куртамета.

"У нас есть все основания утверждать, что гражданин Украины, 20-летний Аппаз Куртамет [...] с 24 июля незаконно удерживается ФСБ РФ. При этом преступное утаивание ФСБшниками местоположения Аппаза Куртамета от его матери и других родственников в течение 22 дней свидетельствует о беспрецедентном давлении на молодого человека в целях, известных только российским спецслужбам", – заявил Чубаров.

По его словам, родственники крымского татарина в Крыму подали в "полицию Крыма" заявление о розыске Аппаза.

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Новоалексеевка Херсонской области находится в российской оккупации после открытого вторжения в феврале.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, Симферополь, полиция, СИЗО, Рефат Чубаров, розыск, оккупация, ФСБ, крымские татары, Херсонская область, Чонгар, документы, КПВВ, исчезновение
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