Участники Крымской платформы осудили использование РФ Крыма и украинских территориальных вод для войны против Украины

Участники саммита заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

"Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на Россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя для восстановления контроля Украины над ее территорией. Мы решительно осуждаем неспровоцированное и неоправданное вторжение России и ее агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины", – говорится в заявлении.

Также участники Крымской платформы осудили широкое использование Россией военной авиации и военных кораблей для ракетных ударов и атак на гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы также осуждаем использование Крыма для агрессии и военного вторжения в южные украинские регионы. Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Ссылаясь на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН, принятую 2 марта 2022 года, мы призываем Россию обеспечить немедленный и безусловный вывод всех своих военных сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявили участники саммита.

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Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.