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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участники Крымской платформы осудили использование РФ Крыма и украинских территориальных вод для войны против Украины

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Второй саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Второй саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Фото: president.gov.ua

Участники международной Крымской платформы по итогам саммита 23 августа осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Текст заявления опубликован на сайте президента Украины.

Участники саммита заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

"Мы подтверждаем нашу решимость продолжать давление на Россию, чтобы немедленно прекратить временную оккупацию Автономной Республики Крым и Севастополя для восстановления контроля Украины над ее территорией. Мы решительно осуждаем неспровоцированное и неоправданное вторжение России и ее агрессивную войну против Украины, особенно использование временно оккупированного Крымского полуострова и украинских территориальных вод для войны против Украины", – говорится в заявлении.

Также участники Крымской платформы осудили широкое использование Россией военной авиации и военных кораблей для ракетных ударов и атак на гражданское население и украинскую гражданскую инфраструктуру.

"Мы также осуждаем использование Крыма для агрессии и военного вторжения в южные украинские регионы. Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Ссылаясь на резолюцию ES-11/1 Генеральной Ассамблеи ООН, принятую 2 марта 2022 года, мы призываем Россию обеспечить немедленный и безусловный вывод всех своих военных сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявили участники саммита.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, Крымская платформа
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