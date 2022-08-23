"Мы поставили точку в этом вопросе". Зеленский заявил, что Украина определилась со способом освобождения Крыма

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория. И тем путем, который сами определим. Самостоятельно, без консультаций с какими-либо странами мира", – сказал он.

По его словам, полномасштабное вторжение России сделало невозможным дипломатический путь, одобренный на первом саммите. С тех пор Киеву удалось кардинально изменить отношение партнеров к политическому руководству РФ и его действиям.

Зеленский считает, что теперь Запад единодушен и не боится говорить о необходимости деоккупации полуострова.

"Мы не выбираем больше, каким путем. Мы поставили точку в этом вопросе", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Запад военную операцию в Крыму, Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины не наносят ударов по мирному населению ни на оккупированных территориях, ни в стране-агрессоре.

"Мы знаем, где и какие там находятся склады, и военные могут работать по плану", – добавил он.