"Мы поставили точку в этом вопросе". Зеленский заявил, что Украина определилась со способом освобождения Крыма

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория. И тем путем, который сами определим. Самостоятельно, без консультаций с какими-либо странами мира", – сказал он.
По его словам, полномасштабное вторжение России сделало невозможным дипломатический путь, одобренный на первом саммите. С тех пор Киеву удалось кардинально изменить отношение партнеров к политическому руководству РФ и его действиям.
Зеленский считает, что теперь Запад единодушен и не боится говорить о необходимости деоккупации полуострова.
"Мы не выбираем больше, каким путем. Мы поставили точку в этом вопросе", – заявил глава государства.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Запад военную операцию в Крыму, Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины не наносят ударов по мирному населению ни на оккупированных территориях, ни в стране-агрессоре.
"Мы знаем, где и какие там находятся склады, и военные могут работать по плану", – добавил он.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, официально ее деятельность начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. В итоговом документе участники первого саммита приняли декларацию, которая призвала к мирному прекращению временной оккупации. Россия к ней не присоединилась.