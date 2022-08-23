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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы поставили точку в этом вопросе". Зеленский заявил, что Украина определилась со способом освобождения Крыма

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Полномасштабное вторжение России сделало невозможным дипломатический путь президент
Полномасштабное вторжение России сделало невозможным дипломатический путь – президент
Фото: ЕРА

Страны – участницы второго саммита Крымской платформы единодушны в том, что Украина сама выбирает пути деоккупации Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции, запись которой Офис президента опубликовал в Facebook.

"Мы будем возвращать Крым, потому что это наша территория. И тем путем, который сами определим. Самостоятельно, без консультаций с какими-либо странами мира", – сказал он.

По его словам, полномасштабное вторжение России сделало невозможным дипломатический путь, одобренный на первом саммите. С тех пор Киеву удалось кардинально изменить отношение партнеров к политическому руководству РФ и его действиям.

Зеленский считает, что теперь Запад единодушен и не боится говорить о необходимости деоккупации полуострова.

"Мы не выбираем больше, каким путем. Мы поставили точку в этом вопросе", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Запад военную операцию в Крыму, Зеленский отметил, что Вооруженные силы Украины не наносят ударов по мирному населению ни на оккупированных территориях, ни в стране-агрессоре.

"Мы знаем, где и какие там находятся склады, и военные могут работать по плану", – добавил он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, официально ее  деятельность начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций. В итоговом документе участники первого саммита приняли декларацию, которая призвала к мирному прекращению временной оккупации. Россия к ней не присоединилась.

Теги: Россия, Крым, Владимир Зеленский, война России против Украины, Крымская платформа, деоккупация
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