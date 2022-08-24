ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 – командование Воздушных сил

"Около 1.00 ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Еще один такой вертолет ВСУ сбили накануне, 23 августа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 198 вертолетов, 817 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.