ВСУ сбили еще один российский вертолет Ка-52 – командование Воздушных сил

"Около 1.00 ночи 24 августа на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ демилитаризован вертолет Ка-52 российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Еще один такой вертолет ВСУ сбили накануне, 23 августа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 198 вертолетов, 817 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до 1 тыс. пилотов разного уровня.