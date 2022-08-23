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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отпраздновали День флага. Зенитчики ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

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ВСУ сбили очередной российский Ка-52 (иллюстративное фото)
ВСУ сбили очередной российский Ка-52 (иллюстративное фото)
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон / Facebook

Российские оккупанты лишились на востоке Украины еще одного боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", сообщает 23 августа пресс-служба группировки Объединенных сил Украины.

"В День государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск сил обороны уничтожили вертолет Ка-52", – сказано в сообщении.

13-го и 14 августа зенитно-ракетные войска группировки "Хортица" сбили два российских вертолета Ка-52, сообщали в ВСУ, 15 августа Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении еще одного "Аллигатора".

Вертолетом Ка-52 управлял лучший вертолетчик России Василий Клещенко, которого в апреле ликвидировал боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Артур Ильюк.

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Контекст:

По данным Генштаба на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 234 самолета и 198 вертолетов.

Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до тысячи пилотов разного уровня.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, вертолет, День флага, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, пилот, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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