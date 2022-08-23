Отпраздновали День флага. Зенитчики ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

"В День государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск сил обороны уничтожили вертолет Ка-52", – сказано в сообщении.
13-го и 14 августа зенитно-ракетные войска группировки "Хортица" сбили два российских вертолета Ка-52, сообщали в ВСУ, 15 августа Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении еще одного "Аллигатора".
Вертолетом Ка-52 управлял лучший вертолетчик России Василий Клещенко, которого в апреле ликвидировал боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Артур Ильюк.
По данным Генштаба на 23 августа, потери российских оккупантов составили около 45 500 военных убитыми, 234 самолета и 198 вертолетов.
Министр обороны Украины Алексей Резников 17 августа заявил, что российские войска, по разным данным, потеряли около трети сил, которые были задействованы для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе до тысячи пилотов разного уровня.