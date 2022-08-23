Отпраздновали День флага. Зенитчики ВСУ сбили российский вертолет Ка-52

"В День государственного флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск сил обороны уничтожили вертолет Ка-52", – сказано в сообщении.

13-го и 14 августа зенитно-ракетные войска группировки "Хортица" сбили два российских вертолета Ка-52, сообщали в ВСУ, 15 августа Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении еще одного "Аллигатора".

Вертолетом Ка-52 управлял лучший вертолетчик России Василий Клещенко, которого в апреле ликвидировал боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ Артур Ильюк.