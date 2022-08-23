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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили уже больше 45,5 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 150 захватчиков
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 150 захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 45 550 российских оккупантов. Об этом 23 августа в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 150 захватчиков.

Другие потери российских войск составили:

  • танки – 1921 (+2);
  • боевые бронированные машины – 4238 (+8);
  • артиллерийские системы – 1033 (+1);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 146 (+1);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 198;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2);
  • крылатые ракеты – 196 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3150 (+1);
  • специальная техника – 99.

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032mYnozUCF4sq4VtEMdpnBAHqjAZqG331iBc5TnDMkSx1oodVzBbX4E5YZsFotruhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери России
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