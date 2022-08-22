Силы спецопераций показали видео, как разрушили важный для оккупантов мост в Донецкой области

"Воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", – говорится в сообщении.
Стратком опубликовал видео, как несколько недель назад они взорвали важный мост в Донецкой области. Кадры показывают только сейчас по "определенным причинам".
В управлении отметили, что после деоккупации разрушенная инфраструктура будет восстановлена.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.