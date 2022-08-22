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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы спецопераций показали видео, как разрушили важный для оккупантов мост в Донецкой области

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Стратком ВСУ показал, как уничтожили мост в Донецкой области
Стратком ВСУ показал, как уничтожили мост в Донецкой области
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Украинские Силы специальных операций уделяют большое внимание уничтожению логистики, путей снабжения и маневров российских оккупантов. Об этом 22 августа сообщило управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ в Telegram.

"Воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", – говорится в сообщении. 

Стратком опубликовал видео, как несколько недель назад они взорвали важный мост в Донецкой области. Кадры показывают только сейчас по "определенным причинам". 

В управлении отметили, что после деоккупации разрушенная инфраструктура будет восстановлена. 


Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Донецк, Донецкая область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Силы специальных операций, инфраструктура, деоккупация
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