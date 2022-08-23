Расследователи идентифицировали оккупантов, которые снимали свои преступления в Украине на украденный телефон

Российские военные снимали себя на украденный телефон, а все материалы попали в Google-хранилище, отметили расследователи.

"Цирк в том, что эти клоуны даже не сообразили, что все отснятое сохранилось в Google-хранилище. Отмечено, что хозяйка телефона передала все материалы в правоохранительные органы, которые якобы уже идентифицировали бандитов (чему нет подтверждений)", – написали расследователи.

InformNapalm обнародовала свои результаты опознания российских военных.

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Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.