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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расследователи идентифицировали оккупантов, которые снимали свои преступления в Украине на украденный телефон

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Расследователи идентифицировали оккупантов, которые совершали преступления в Харьковской области
Расследователи идентифицировали оккупантов, которые совершали преступления в Харьковской области
Фото: EPA (иллюстративное)

Группа расследователей InformNapalm 22 августа в Telegram опубликовала имена шести российских оккупантов, которые снимали на видео свои преступления в селе Циркуны Харьковской области.

Российские военные снимали себя на украденный телефон, а все материалы попали в Google-хранилище, отметили расследователи.

"Цирк в том, что эти клоуны даже не сообразили, что все отснятое сохранилось в Google-хранилище. Отмечено, что хозяйка телефона передала все материалы в правоохранительные органы, которые якобы уже идентифицировали бандитов (чему нет подтверждений)", – написали расследователи. 

InformNapalm обнародовала свои результаты опознания российских военных.

ВИДЕО
Видео: Inform Napalm / YouTube
Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Харьков, военные, оккупация, Харьковская область, видео, правоохранители, преступление, российская агрессия, война России против Украины, InformNapalm, российские военные
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