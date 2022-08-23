Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что на донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на бахмутском и авдеевском направлениях Фото: ЕРА

В Генштабе подчеркнули, что на донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

На бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, однако успеха не имел и вынужден был отойти.

На авдеевском направлении оккупанты вели безуспешное наступление возле Красногоровки и Первомайского.

На новопавловском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка и Золотая Нива, успеха не имели.

На харьковском, славянском, запорожском и южнобугском направлениях враг наносил авиационные удары.

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