Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что на донецком направлении усилия врага сосредотачиваются на ведении активных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.
На бахмутском направлении противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, однако успеха не имел и вынужден был отойти.
На авдеевском направлении оккупанты вели безуспешное наступление возле Красногоровки и Первомайского.
На новопавловском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка и Золотая Нива, успеха не имели.
На харьковском, славянском, запорожском и южнобугском направлениях враг наносил авиационные удары.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.