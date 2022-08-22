Оккупанты за сутки обстреляли 10 городов и сел Донецкой области

За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов. Оккупанты разрушили дома, две школы, мельницу, газопровод. Есть погибшие и раненые гражданские.

"Пострадали города Авдеевка, Торецк, Константиновка, Часов Яр; поселки городского типа Цукурино, Северное; села Рай-Александровка, Константиновка, Марково, Пришиб. Российские войска ударили по мирному населению из авиации, ракетных комплексов "Искандер-К", реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Град", артиллерии", – говорится в сообщении.

Россияне уничтожили или повредили 31 гражданский объект, среди них 23 жилых дома.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что за сутки помогли эвакуировать из области 233 человека, и призвали граждан не пытаться выехать самостоятельно непроверенными маршрутами – враг расстреливает гражданские машины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорили в ОВА 16 августа. По официальным данным на 22 августа, в области с начала вторжения погибли 757 мирных жителей и ранены 1943 (не считая жертв в Мариуполе и Волновахе).