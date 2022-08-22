Российские оккупанты не захватят больше украинских территорий в ближайшие месяцы – Институт исследования войны

В ISW считают, что россияне не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки Фото: EPA

Аналитики считают, что российские наступательные операции на востоке, вероятно, исчерпали импульс, который они приобрели в конце июля. Это, по мнению экспертов, приведет к тому, что российские атаки на востоке Украины завершатся, хотя очень небольшое продвижение России могут продолжиться.

В ISW подчеркнули, что россияне не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером более фундаментальной российской военной проблемы – неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи.

"Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы Украины или вывести из строя значительные части украинских оборонительных рубежей. Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны затем начать новые преднамеренные атаки", – говорится в отчете.

Аналитики считают, что это в дальнейшем помешает России достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве что произойдут серьезные изменения на поле боя.