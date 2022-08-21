20 августа в Донецкой области погибло четыре мирных жителя – глава ОВА

Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан! Фото: Павло Кириленко / Facebook

Два человека погибло в Георгиевке, один в Авдеевке и один в Парасковеевке. Еще два человека получили ранения.

С начала российского вторжения в регионе погибло 755 мирных жителей, 1943 ранены. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил он.

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