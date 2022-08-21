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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 августа в Донецкой области погибло четыре мирных жителя – глава ОВА

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Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Кириленко: Каждый военный преступник будет наказан!
Фото: Павло Кириленко / Facebook

20 августа погибло четыре мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Павел Кириленко 21 августа.

Два человека погибло в Георгиевке, один в Авдеевке и один в Парасковеевке. Еще два человека получили ранения.

С начала российского вторжения в регионе погибло 755 мирных жителей, 1943 ранены. Кириленко отметил, что пока нет возможности установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе. 

"Каждый военный преступник будет наказан!" – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0wmhr1dPCGAiffQqYxNj5FwHt21C3WB4NN2M5Ywk6D5tnkLiriRY1C1aDadww32jZl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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