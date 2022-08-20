Андрющенко: Самоназванный "мэр" Иващенко раньше обеспечивал досуг. Его курирует депутат госдумы РФ Саблин – автор "русской весны" 2014 года в Мариуполе

"Целую неделю был [главарь боевиков "ДНР" Денис] Пушилин в Мариуполе. Там очень недовольны самоназванным [Константином] Иващенко, этим недомэром. Условие выживания Иващенко, в том числе физически, – это обеспечение мобилизации. Он из кожи вон будет лезть, идти на любые уловки, чтобы затянуть людей в армию", – сказал Андрющенко.

Журналистка уточнила, кто такой Иващенко и чем он занимался до широкомасштабного наступления.

"Да никто. Иващенко был директором по развлечениям при микроолигархе Александре Савчуке, который владел по сути мариупольским "Азовмашем" и который добросовестно разворовал и перевел на свой личный "Азовобщемаш". Иващенко просто был обслугой, которая обеспечивала досуг. Потом Савчук заболел раком, умер. У "Азовмаша" экономический коллапс, и на этой волне Иващенко стал директором "Азовобщемаша". Знаете, такой капитан без корабля, потому что одни долги. Начал разворовывать все, что можно доразворовать на металлолом. Это в последние восемь лет. Потом входит в ОПЗЖ, как один из лидеров. И вот – самоназванный мэр", – сообщил Андрющенко.

Он также отметил, что Иващенко имеет двух кураторов в России.

"Есть такая персона Дмитрий Саблин – депутат госдумы РФ. Это куратор по Мариуполю. Он сам мариуполец, выходец из "Азовмаша", он – автор "русской весны" в Мариуполе 2014 года. "Азовмаш" – общая точка. И отсюда Иващенко. Ну, и криминальный авторитет Петр Иванов, – второй куратор от русского криминала. У него тоже друг Иващенко, поэтому такую говорящую голову поставили. Человек никто и ничто, массовик-затейник для власть имущих, любитель алкогольных напитков. Не знаю, как его удерживают от этого дела", – рассказал Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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