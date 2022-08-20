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Андрющенко: Самоназванный "мэр" Иващенко раньше обеспечивал досуг. Его курирует депутат госдумы РФ Саблин – автор "русской весны" 2014 года в Мариуполе

 
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Андрющенко: Иващенко человек никто и ничто, массовик-затейник для власть имущих
Андрющенко: Иващенко – человек никто и ничто, массовик-затейник для власть имущих
Фото: Константин Иващенко / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал о людях, которые сейчас "управляют" Мариуполем, о самопровозглашенном "мэре" Константине Иващенко и его российских кураторах, среди которых есть депутат Государственной думы РФ, выходец из Мариуполя Дмитрий Саблин.

"Целую неделю был [главарь боевиков "ДНР" Денис] Пушилин в Мариуполе. Там очень недовольны самоназванным [Константином] Иващенко, этим недомэром. Условие выживания Иващенко, в том числе физически, – это обеспечение мобилизации. Он из кожи вон будет лезть, идти на любые уловки, чтобы затянуть людей в армию", – сказал Андрющенко.

Журналистка уточнила, кто такой Иващенко и чем он занимался до широкомасштабного наступления.

"Да никто. Иващенко был директором по развлечениям при микроолигархе Александре Савчуке, который владел по сути мариупольским "Азовмашем" и который добросовестно разворовал и перевел на свой личный "Азовобщемаш". Иващенко просто был обслугой, которая обеспечивала досуг. Потом Савчук заболел раком, умер. У "Азовмаша" экономический коллапс, и на этой волне Иващенко стал директором "Азовобщемаша". Знаете, такой капитан без корабля, потому что одни долги. Начал разворовывать все, что можно доразворовать на металлолом. Это в последние восемь лет. Потом входит в ОПЗЖ, как один из лидеров. И вот – самоназванный мэр", – сообщил Андрющенко.

Он также отметил, что Иващенко имеет двух кураторов в России.

"Есть такая персона Дмитрий Саблин – депутат госдумы РФ. Это куратор по Мариуполю. Он сам мариуполец, выходец из "Азовмаша", он – автор "русской весны" в Мариуполе 2014 года. "Азовмаш" – общая точка. И отсюда Иващенко. Ну, и криминальный авторитет Петр Иванов, – второй куратор от русского криминала. У него тоже друг Иващенко, поэтому такую говорящую голову поставили. Человек никто и ничто, массовик-затейник для власть имущих, любитель алкогольных напитков. Не знаю, как его удерживают от этого дела", – рассказал Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, мобилизация, Денис Пушилин, предательство, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, власть, ОПЗЖ, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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