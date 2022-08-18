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Андрющенко: Мариупольцы сейчас живут в поисках еды, воды, работы и надежды

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Андрющенко: Водой обеспечено где-то 50% населения
Андрющенко: Водой обеспечено где-то 50% населения
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал, почему людям, оставшимся сейчас в оккупированном россиянами городе, живется хорошо.

"Как люди сейчас живут в Мариуполе?" – спросила Бацман.

"В поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды. Как чувствуют себя люди сейчас – отдельная история. В значительной мере они сейчас себя чувствуют хорошо", – заявил Андрющенко.

"Я не поняла вас – "сейчас", – удивилась Бацман.

"Для нас с вами жизнь мариупольца на 1 августа надо сравнивать с жизнью хотя бы на 22 февраля. Что он потерял, в каком нынче состоянии. И тогда ты понимаешь, какой это ужас. Мариупольцы внутри не сравнивают так. Они сравнивают 1 августа с, условно, 16 марта, когда они сидели в подвале без воды и еды, было холодно, бомбардировка, на улицу не выйдешь. По сравнению с этим жизнь изменилась к лучшему. Им хорошо. Давайте не забывать: лето, зеленый город, где-то рядом есть море", – пояснил Андрющенко.

Журналистка уточнила, какие удобства сейчас доступны жителям города.

"Водой обеспечено где-то 50% населения в каком-то виде. Я имею в виду всех оставшихся в городе. С электричеством примерно такая же история. Примерно 50% имеет доступ к электричеству. Причем из них около 20% – даже доступ к скоростному интернету. С едой история интересная: за гуманитаркой – сумасшедшие очереди, можно купить, но нет денег. Работа на завалах, всякая странная работа. Как только начинают платить много, поднимаются цены. Потребительская корзина соответствует 5 тыс. грн в Украине максимум. Потому что цены на рынках в два-три раза выше украинских. В оккупантских супермаркетах – еще дороже. Не в состоянии люди прожить на эту зарплату, поэтому стоят за гуманитаркой", – рассказал Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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