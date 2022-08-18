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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андрющенко: Мариупольцев загоняют в маргинес – две трети людей на улице в алкогольном опьянении, водка и пиво – по цене воды

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Андрющенко: Можно пытать, как в Буче, а можно споить человека, что и делают в Мариуполе
Андрющенко: Можно пытать, как в Буче, а можно споить человека, что и делают в Мариуполе
Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области не пытают и не насилуют местное население, но там спаивают людей. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Странно, но в Мариуполе практически нет вот этого всего, как в Буче, Ирпене, – изнасилования, пытки и все, что касается обращения с мирным населением в момент оккупации. Тут другое – фильтрация. Люди в концлагерях. Вот там все это есть, там творится ужас. Но мы его не увидим, пока не освободим Оленовку, пока не зайдем в эти тюрьмы. Мы увидим разрушения, могилы, но такого, как в Буче... Не скажу, что такого нет, но это несопоставимо", – отметил Андрющенко.

По его словам, в Мариуполе стараются поддерживать видимость хорошего отношения.

"Там четкий план: мариупольцев загоняют в маргинес – это страшно, но факт. И загоняют очень успешно. Есть вещи, о которых мало говорят, но две трети Мариуполя сейчас на улице в состоянии алкогольного опьянения в любом возрасте. Водка и пиво – по цене воды и продают всем. Людей маргинализируют, а чем больше ты маргинализируешь человека, тем легче им управлять. Такие реалии города. Поэтому оттуда и нет заявлений: ой, тут плохо, тут бунты", – рассказал собеседник.

"В России так и жувут. Они же там с утра бухают, что маленький, что большой", – обратила внимание Бацман.

"Как убить гражданина? Можно пытать, как в Буче, а можно споить, что и делают в Мариуполе. Мне страшно думать, что мы увидим, когда освободим город. Совершенно другие понимания о рисках, и понимание о том, о чем вести социальный диалог. Что мы будем делать с этими людьми, которые там", – заявил Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. По разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, захват, оккупация, водка, алкоголь, пытки, вторжение, Алеся Бацман, концлагерь, война России против Украины, население, российские оккупанты, Петр Андрющенко, россияне
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