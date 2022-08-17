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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мобилизационный резерв заперт в банановой республике". В Донецкой области мужчинам запретили выезжать с места регистрации

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Вопрос выезда местные чиновники предлагают решить за взятки
Вопрос выезда местные чиновники предлагают решить за взятки
Фото: ЕРА

Мужчинам, зарегистрированным на оккупированных территориях Донецкой области, "власти" запрещают покидать место жительства. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram.

По его данным, запрещено как передвигаться по захваченным регионам, так и выезжать в Россию.

"Мобилизационный резерв заперт в банановой республике", – пишет Андрющенко.

При этом за взятки вопрос выезда можно "решить", утверждает советник. 40 тыс. руб. (24 тыс. грн) стоит фальшивая справка о непригодности к службе, столько же требуют на "таможне", чтоб пересечь границу с РФ.

"Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма", – говорится в сообщении.

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля россияне стали проводить мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне отправляют на войну мужчин из недавно оккупированных городов Донбасса по мере их захвата.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области осенью ожидается тотальная мобилизация, а когда начнется контрнаступление ВСУ, российские войска будут прикрываться мирным населением. Андрющенко 11 июля призвал покинуть город.

С 1 августа оккупанты устроили новую волну принудительной мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, сообщила украинская разведка. По данным Генштаба ВСУ, только на оккупированных территориях Луганской области россияне планируют мобилизовать 8 тыс. человек.

Во временно оккупированных районах Луганской области "мобилизация" проводится в общественных местах, а также во время работ по разборке завалов. По информации Гайдая, местных учителей вызывают из отпуска, чтобы они носили повестки. По его словам, Луганск превратился в "женскую народную республику".

Теги: Донецкая область, оккупация, мобилизация, война России против Украины, Петр Андрющенко
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