"Мобилизационный резерв заперт в банановой республике". В Донецкой области мужчинам запретили выезжать с места регистрации

По его данным, запрещено как передвигаться по захваченным регионам, так и выезжать в Россию.

"Мобилизационный резерв заперт в банановой республике", – пишет Андрющенко.

При этом за взятки вопрос выезда можно "решить", утверждает советник. 40 тыс. руб. (24 тыс. грн) стоит фальшивая справка о непригодности к службе, столько же требуют на "таможне", чтоб пересечь границу с РФ.

"Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма", – говорится в сообщении.