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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андрющенко о том, когда Украина победит: Надо настраиваться на весну

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Российские власти, по данным СБУ, рассчитывали захватить Украину за три дня
Российские власти, по данным СБУ, рассчитывали захватить Украину за три дня
Фото: ЕРА

Украинцам не стоит настраиваться на победу над российскими оккупантами в текущем году. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Я же не эксперт глубокий. Я думаю – так осторожно скажу, – что надо настраиваться где-то на весну. В общем-то так, чтобы уверенно. Я бы не настраивался раньше. [...] Понятно, мы все хотим победу завтра", – сказал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что с украинской стороны меняется тактика войны.

"Понятно, что мы хотим меньше жертв. Я думаю, что это удлиняет срок войны. [...] Я бы настраивался на немножко подольше и, конечно, с одной стороны, хорошо, что у нас страна живет еще мирными рельсами, мирными ощущениями, но надо просто помнить, что война идет, каждый день, потому что и планы нельзя строить другие, чтобы не обманываться", – объяснил Андрющенко.

Он подчеркнул, что "надо помнить, что с русскими возможно все, что война еще идет".

"Мы обязательно победим, но мы должны все просто вот впахиваться за победу", – считает Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и на юге страны.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, оккупация, вторжение, Алеся Бацман, советник, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, русские, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
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