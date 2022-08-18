Андрющенко о том, когда Украина победит: Надо настраиваться на весну

"Я же не эксперт глубокий. Я думаю – так осторожно скажу, – что надо настраиваться где-то на весну. В общем-то так, чтобы уверенно. Я бы не настраивался раньше. [...] Понятно, мы все хотим победу завтра", – сказал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что с украинской стороны меняется тактика войны.

"Понятно, что мы хотим меньше жертв. Я думаю, что это удлиняет срок войны. [...] Я бы настраивался на немножко подольше и, конечно, с одной стороны, хорошо, что у нас страна живет еще мирными рельсами, мирными ощущениями, но надо просто помнить, что война идет, каждый день, потому что и планы нельзя строить другие, чтобы не обманываться", – объяснил Андрющенко.

Он подчеркнул, что "надо помнить, что с русскими возможно все, что война еще идет".

"Мы обязательно победим, но мы должны все просто вот впахиваться за победу", – считает Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube