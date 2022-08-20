Андрющенко: Волонтер несколько дней помогал соседке, он вывез жену и троих детей из Мариуполя – а соседка потом звонила и проклинала, что ее не забрал

"Люди показали себя по-разному. Люди стали настоящими. Те, от кого не ожидал героического поведения, совершали поступки с большой буквы. А те, от кого ожидал, кто был впереди в мирной жизни на баррикадах, – раз! – и нет, ушли", – сказал Андрющенко.

По его словам, особый героизм показали волонтеры и коммунальщики.

"Они под обстрелами развозили еду, воду, ездили раненых по подвалам лечили. Коммунальщики под обстрелами восстанавливали связь каждый день. Ты этого не ожидаешь. Мы всегда ожидаем от военных проявления героизма и стойкости. А тут мы увидели в Мариуполе это", – отметил советник мэра.

Он подчеркнул, что единение и взаимопомощь были очень значительными.

"Эвакуация из Мариуполя – отдельная история. Люди шли пешком, мариупольцы подбирали друг друга по дороге. Люди оставляли машины, сообщали, где их можно забрать, у кого ключи, лишь бы люди выехали. Такой взаимопомощи было много. Вот это единство – самое мощное и неожиданное. Потому что мы говорим о примерно 150 тыс. человек с таким поведением в один момент. Это гораздо больше, чем можно было ожидать", – подчеркнул Андрющенко.

Он рассказал о семье, в которой муж и жена со старшим сыном ежедневно оказывали помощь мариупольцам в то время, как средний сын смотрел за младшим.

"Ты сидишь в подвале или не сидишь, вероятность, что к тебе прилетит, условно одинаковая. "Мы решили, лучше уж тогда на свежем воздухе и поможем кому-то", – вот с такой мотивацией были люди. Трое детей у них, муж и жена. Они вдвоем, старший сын с ними – по улицам Мариуполя с утра до вечера. Младший сын сидел с самым маленьким ребенком, которому меньше трех лет. В итоге в день эвакуации он нарубил дров, принес воды соседке. Он и до этого ей постоянно помогал. Она потом звонила и проклинала его: "Что же ты меня не забрал? Будь ты проклят". Можете представить, в легковой машине он вывозил шесть человек – свою семью и близкого человека. Куда еще ту соседку, на бампер привязать? С 3-го по 14 марта, пока была блокада, он за ней смотрел, рубил дрова, тягал воду, и вот такая благодарность. Тоже история", – отметил Андрющенко.

Также он рассказал о волонтере, который вывез свою семью и вернулся в город, чтобы помогать оставшимся там людям.

"Была такая история – ребята вывезли семью. Парень пешком вернулся в Мариуполь, город уже был заблокирован. Он присоединился к нашей халабуде. Халабуда – это множество людей, волонтеров. Идут обстрелы, а они с утра напоили, покормили свою семью, насколько возможно, выехали машиной и поехали развозить продукты людям, помогать. Они первыми были в роддоме после бомбардировки. Там простых гражданских было намного больше спасателей, военных. Когда наш склад накрывали [огнем], этот парень был тем, кто закрыл этот склад. Несколько охранников погибло, он выжил, но это его не остановило", – рассказал Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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