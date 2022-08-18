Советник мэра Мариуполя Андрющенко: У тварей, работающих на русских, со сном все в порядке

"У нас есть одна интересная история. Эта мразь – наводчик, который в 2015 году навел обстрел на Восточный микрорайон. Его осудили, он вышел. Прекрасно себя чувствовал, даже пожил на свободе более чем полгода, никуда не уехал из Мариуполя. Он погиб от русских ракет – такая карма. Но я скажу, что он чувствовал себя спокойно. Ну, подумаешь, одним звонком 30 человек убито. Я уверен, что у этих тварей, работающих на русских, все нормально со сном. Поверьте, гораздо лучше, чем у нас", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, за прошедшее время после начала широкомасштабного вторжения пришлось увидеть много случаев, когда проявились не самые лучшие человеческие качества.

"В Мариуполе мы увидели много предательства, трусости. Увидели, как люди переобуваются. Сколько предателей среди тех, кто восемь лет носили вышиванки и настолько показательно говорили українською мовою, и хлебом солью встречали. Что люди использовали детей под всякие социальные проекты, чтобы втереться в общественно-политическую тусовку, стать ближе к полиции, оказались резидентами русской агентуры. Этот цинизм", – сказал Андрющенко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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