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Советник мэра Мариуполя Андрющенко: У тварей, работающих на русских, со сном все в порядке

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Андрющенко: В Мариуполе мы увидели много предательства, трусости
Андрющенко: В Мариуполе мы увидели много предательства, трусости
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал, как предатели использовали детей и украинский язык, чтобы подобраться к сотрудникам силовых ведомств и органов городского управления.

"У нас есть одна интересная история. Эта мразь – наводчик, который в 2015 году навел обстрел на Восточный микрорайон. Его осудили, он вышел. Прекрасно себя чувствовал, даже пожил на свободе более чем полгода, никуда не уехал из Мариуполя. Он погиб от русских ракет – такая карма. Но я скажу, что он чувствовал себя спокойно. Ну, подумаешь, одним звонком 30 человек убито. Я уверен, что у этих тварей, работающих на русских, все нормально со сном. Поверьте, гораздо лучше, чем у нас", – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, за прошедшее время после начала широкомасштабного вторжения пришлось увидеть много случаев, когда проявились не самые лучшие человеческие качества.

"В Мариуполе мы увидели много предательства, трусости. Увидели, как люди переобуваются. Сколько предателей среди тех, кто восемь лет носили вышиванки и настолько показательно говорили українською мовою, и хлебом солью встречали. Что люди использовали детей под всякие социальные проекты, чтобы втереться в общественно-политическую тусовку, стать ближе к полиции, оказались резидентами русской агентуры. Этот цинизм", – сказал Андрющенко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

За это время, по разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. По данным Андрющенко, сейчас в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, предательство, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, Петр Андрющенко
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