Оккупанты наступали по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях, но безуспешно – Генштаб ВСУ

На харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишек, Шестаково, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

На славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевелевки, Краснополья, Дибровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

"Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел поражение и отступил", – рассказали в Генштабе.

На донецком направлении враг также пытается продолжить наступательные действия.

На краматорском направлении россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Наступали в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, но успеха не имели.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Зализное. Нанесли авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледара.

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк", – подчеркнули в Генштабе.

На авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песок. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются", – отметили в сводке.

На новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

В Генштабе отметили также, что оккупанты ведут наступление на николаевском направлении, там они достигли частичного успеха.

Война России против Украины. Главное (обновляется)