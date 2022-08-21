ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступали по нескольким направлениям в Харьковской и Донецкой областях, но безуспешно – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отбивают атаки врага на востоке
Украинские военные отбивают атаки врага на востоке
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Российские оккупанты пытались вести штурмы и разведку боем на востоке Украины, но потерпели поражение и отступили, на нескольких направлениях бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 августа.

На харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишек, Шестаково, Песчаного и Печенегов. Нанес авиационные удары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел воздушную разведку недалеко от населенного пункта Большие Проходы.

На славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Шевелевки, Краснополья, Дибровного, Норцовки, Сулиговки и Долины.

"Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка – Новая Дмитровка. Потерпел поражение и отступил", – рассказали в Генштабе.

На донецком направлении враг также пытается продолжить наступательные действия.

На краматорском направлении россияне вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Наступали в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, но успеха не имели.

На бахмутском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Зализное. Нанесли авиаудары неподалеку от Зайцево, Бахмута и Соледара.

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк", – подчеркнули в Генштабе.

На авдеевском направлении обстрелы зафиксированы в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песок. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное.

"Подразделения противника ведут штурмовые действия в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются", – отметили в сводке.

На новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

В Генштабе отметили также, что оккупанты ведут наступление на николаевском направлении, там они достигли частичного успеха. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sEj4kP5jKMzf6CVeqejekTpQowcEYDPeUVPiCc4qcuSciAbhpn9wZJhCgYxavNL2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

На август на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, Пески, Опытное, Зайцево, Водяное, обстрелы, авиаудар, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Зибров спел на станции метро "Майдан Незалежности" свой хит "Хрещатик". Видео
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
Посол Великобритании в Украине Симмонс снялась в вышиванке с банкой собственноручно замаринованных огурцов
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
"Мудрая женщина". Сумская показала, как и для чего использует кукурузные рыльца. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
  Gogol Bordello и солистка Kazka записали совместный клип на песню, посвященную украинцам. Видео
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Ох, Клаудиа", "Красотка". Шиффер снялась на пирсе в гольфах и маленьком черном бикини
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Знатно напрягся". В сети показали реакцию путиниста Киркорова на адресованное ему в США приветствие "Слава Украине!". Видео
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Это ненормальное отношение, не знаю, кто там с Дорофеевой работает". Украинский блогер заявил, что его ударили люди из команды певицы
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
"Душевно, по-домашнему". Jerry Heil и Леся Никитюк в новом треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
Тина Кароль показала, как выглядит на случайных фото
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
"Горячая девочка". 59-летняя Лиза Ринна восхитила поклонников стройной фигурой в бикини
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
  "На землі, в повітрі і на морі". Пономарев, Тополя, Горбунов и Хома посвятили ВСУ новую песню. Видео
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
Дочь Кузьмы снялась на фоне достопримечательностей в Вене
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (249284)
2
"Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости (171595)
3
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой (158881)
4
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний" (130783)
5
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя вблизи (64333)
6
"Ох и страшная дверь. Надеюсь, вы ее закрываете". Жена мэра Киева Кличко показала новое фото после заявления о разводе (53218)
7
Хореограф Кот прокомментировал появление Денисовой в жюри нового сезона российского шоу (53119)
8
"Как из фильма ужасов", "Просто фу". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео (45566)
 
 
 
 