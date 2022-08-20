Военнослужащий ВСУ Вышебаба о своей 68-й егерской бригаде: Мы – первая такая бригада в Украине. На Западе таких называют рейнджерами

"Мы – первая егерская бригада в Украине, и их уже создается еще несколько. Это то, что называется "рейнджеры" на Западе, то есть это пехотные войска, которых учат воевать в первую очередь в лесополосе", – сказал Вышебаба.
По его словам, так случилось "с нашими реалиями", что 68-я егерская бригада сейчас – в степях Донбасса.
"Но имеем, что имеем. Здесь есть немного посадочек, так что мы деревья видим и чувствуем себя рейнджерами", – объяснил военный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.
После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.