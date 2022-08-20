Военнослужащий ВСУ Вышебаба о своей 68-й егерской бригаде: Мы – первая такая бригада в Украине. На Западе таких называют рейнджерами

"Мы – первая егерская бригада в Украине, и их уже создается еще несколько. Это то, что называется "рейнджеры" на Западе, то есть это пехотные войска, которых учат воевать в первую очередь в лесополосе", – сказал Вышебаба.

По его словам, так случилось "с нашими реалиями", что 68-я егерская бригада сейчас – в степях Донбасса.

"Но имеем, что имеем. Здесь есть немного посадочек, так что мы деревья видим и чувствуем себя рейнджерами", – объяснил военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube