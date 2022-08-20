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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военнослужащий ВСУ Вышебаба о своей 68-й егерской бригаде: Мы – первая такая бригада в Украине. На Западе таких называют рейнджерами

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Вышебаба: Мы деревья видим и чувствуем себя рейнджерами
Вышебаба: Мы деревья видим и чувствуем себя рейнджерами
Фото: Павло Вишебаба / Facebook

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о своей бригаде.

"Мы – первая егерская бригада в Украине, и их уже создается еще несколько. Это то, что называется "рейнджеры" на Западе, то есть это пехотные войска, которых учат воевать в первую очередь в лесополосе", – сказал Вышебаба.

По его словам, так случилось "с нашими реалиями", что 68-я егерская бригада сейчас – в степях Донбасса.

"Но имеем, что имеем. Здесь есть немного посадочек, так что мы деревья видим и чувствуем себя рейнджерами", – объяснил военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.

После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".

Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, Донбасс, военные, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, деревья, войска, Павел Вышебаба
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