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HIMARS, российские оккупанты, жажда мести, пленные, уровень украинской армии. Интервью Бацман с военнослужащим Вышебабой. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским поэтом, эко-активистом, который сейчас служит в 68-й егерской бригаде Вооруженных сил Украины, Павлом Вышебабой.

Во время интервью Вышебаба говорил об:

  • уровне украинской армии и своей 68-й егерской бригаде, которая была создана в начале полномасштабной войны с Россией;
  • том, как попал в ВСУ и чем занимался до войны ("в пятом военкомате меня взяли в армию");
  • веганстве на передовой;
  • российских оккупантах и их мотивации;
  • президенте РФ Владимире Путине и о том, кто виновен в войне: только Путин или весь российский народ;
  • пленных российских солдатах;
  • отношении жителей Донбасса к украинским военнослужащим;
  • западном оружии;
  • своей фамилии. 

Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.

После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался эко-активизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета". 

Вышебаба пишет стихи, активно занимается блогерством даже на передовой. В Instagram у него более 50 тыс. подписчиков, в TikTok – более 230 тыс. 

Теги: Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, Павел Вышебаба
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