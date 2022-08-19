HIMARS, российские оккупанты, жажда мести, пленные, уровень украинской армии. Интервью Бацман с военнослужащим Вышебабой. Трансляция

Во время интервью Вышебаба говорил об:
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.
После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался эко-активизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пишет стихи, активно занимается блогерством даже на передовой. В Instagram у него более 50 тыс. подписчиков, в TikTok – более 230 тыс.