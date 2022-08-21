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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступление в Николаевской области, заняли окраину Благодатного – Генштаб ВСУ

В Николаевской области идут бои
В Николаевской области идут бои
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (иллюстративное)

На николаевском направлении враг продолжает наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 21 августа.

"Противник имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении. 

На запорожском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы ряда населенных пунктов. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

На южнобужском направлении россияне вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степовой Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанесли авиационные удары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белой Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вели воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования, отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02sEj4kP5jKMzf6CVeqejekTpQowcEYDPeUVPiCc4qcuSciAbhpn9wZJhCgYxavNL2l

Это не первая попытка оккупантов захватить Благодатное. Российские пропагандисты заявляли, что оно якобы уже под российским контролем, еще в первой половине августа, но после суточных боев ВСУ удержали село, сообщало ТСН. Обе стороны понесли потери. Украинские бойцы поясняли, что захватить Благодатное оккупантам важно, потому что это откроет им путь на Николаев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Николаевской и Херсонской областей.

Весной украинские военные отодвинули оккупантов от Николаева. 

Теги: Запорожье, Генштаб ВСУ, штурм, Запорожская область, Николаевская область, наступление, война России против Украины, Благодатное
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