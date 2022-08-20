Обстрел Вознесенска. В "Энергоатоме" не исключают, что оккупанты пытались ударить по Пивденноукраинской АЭС

Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС в компании назвали "очередным циничным актом ядерного терроризма России".
"Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена как раз в сторону ПАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что срока давности такие преступления против человечества и человечности не имеют.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
20 августа оккупанты атаковали Вознесенск. По предварительной информации, 12 человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии.