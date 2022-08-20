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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Вознесенска. В "Энергоатоме" не исключают, что оккупанты пытались ударить по Пивденноукраинской АЭС

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Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС в компании назвали "очередным циничным актом ядерного терроризма России"
Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС в компании назвали "очередным циничным актом ядерного терроризма России"
Фото: depositphotos.com

В "Энергоатоме", комментируя сегодняшний обстрел Вознесенска Николаевской области, заявили, что не исключают, что российские оккупанты пытались ударить по Пивденноукраинской АЭС. Об этом 20 августа в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС в компании назвали "очередным циничным актом ядерного терроризма России".

"Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена как раз в сторону ПАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что срока давности такие преступления против человечества и человечности не имеют.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

20 августа оккупанты атаковали Вознесенск. По предварительной информации, 12 человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Николаевская область, Энергоатом, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, Вознесенск, Пивденноукраинская АЭС
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