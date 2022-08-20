Обстрел Вознесенска. В "Энергоатоме" не исключают, что оккупанты пытались ударить по Пивденноукраинской АЭС

Сам факт обстрела зоны наблюдения Пивденноукраинской АЭС в компании назвали "очередным циничным актом ядерного терроризма России".

"Ведь на месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена как раз в сторону ПАЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что срока давности такие преступления против человечества и человечности не имеют.

Война России против Украины. Главное (обновляется)