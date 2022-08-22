Оккупанты обстреляли Вознесенск, ранены девять человек, четверо из которых – дети – Ким

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома", – написал он.
По состоянию на 13.30 число пострадавших возросло до девяти.
"Из них четверо – дети. Дети все тяжелые. Возраст – от трех до 17 лет", – сообщил Ким.
Позже он добавил, что пострадавшую девочку везут в Николаев.
"Девочку перевозят в Николаев. Осколок вырвал глаз. Животные..." – написал глава ОВА.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибло 132 человека, ранено 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.