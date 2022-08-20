В Николаевской области от российских обстрелов 19 августа пострадали два человека – Ким

"19 августа в течение дня враг обстреливал Первомайскую общину. Ориентировочно в 14.00 кассетными снарядами обстрелян поселок городского типа Первомайское. Два человека получили ранения. В 17.20 и 19.20 попадания были за пределами села Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреливали Баштанский район.
19 августа, ориентировочно в 8.00 были обстрелы села Красная Долина Широковской общины, в результате чего поврежден жилой дом. Около 22.00 19 августа и сегодня, 20 августа, в 2.00 были обстрелы села Широкое. Повреждены три жилых дома. Также 19 августа около 22.00 были обстрелы села Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", - сообщил Ким.
Он добавил, что оккупанты обстреливают территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.