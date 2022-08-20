В Николаевской области от российских обстрелов 19 августа пострадали два человека – Ким

"19 августа в течение дня враг обстреливал Первомайскую общину. Ориентировочно в 14.00 кассетными снарядами обстрелян поселок городского типа Первомайское. Два человека получили ранения. В 17.20 и 19.20 попадания были за пределами села Константиновка, преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали Баштанский район.

19 августа, ориентировочно в 8.00 были обстрелы села Красная Долина Широковской общины, в результате чего поврежден жилой дом. Около 22.00 19 августа и сегодня, 20 августа, в 2.00 были обстрелы села Широкое. Повреждены три жилых дома. Также 19 августа около 22.00 были обстрелы села Поляна. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Он добавил, что оккупанты обстреливают территорию и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.