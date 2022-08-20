Количество раненных в результате обстрела Вознесенска увеличилось до 12 человек, прокуратура открыла уголовное производство

Среди раненых трое детей, двое из них в тяжелом состоянии Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

"По предварительной информации, 12 человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены два подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, российские захватчики, нанося ракетный удар по городу, пренебрегли нормами международного гуманитарного права.

Николаевская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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