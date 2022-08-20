Количество раненных в результате обстрела Вознесенска увеличилось до 12 человек, прокуратура открыла уголовное производство

"По предварительной информации, 12 человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены два подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, транспортные средства", – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, российские захватчики, нанося ракетный удар по городу, пренебрегли нормами международного гуманитарного права.
Николаевская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
20 августа оккупанты атаковали Вознесенск. По состоянию на 13.30 число пострадавших составляло девять человек.