Оккупанты обстреляли Вознесенск, ранены девять человек, четверо из которых – дети – Ким

"Сегодня рашисты обстреляли город Вознесенск. Попали в пятиэтажное здание и частные дома", – написал он.

По состоянию на 13.30 число пострадавших возросло до девяти.

"Из них четверо – дети. Дети все тяжелые. Возраст – от трех до 17 лет", – сообщил Ким.

Позже он добавил, что пострадавшую девочку везут в Николаев.

"Девочку перевозят в Николаев. Осколок вырвал глаз. Животные..." – написал глава ОВА.