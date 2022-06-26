Российская ракета пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС – "Энергоатом"

"26 июня 2022 года рашисты снова прибегли к ядерному терроризму – в 6.00 вражеская ракета пролетела критически низко над Пивденноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" призвали международное сообщество обратить внимание на действия России.

"Она продолжает ставить под угрозу безопасность не только Украины, но всей Европы. Ведь любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!" – заявили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)