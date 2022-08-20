Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за сутки вернули свет для 7 тысяч семей

За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области Фото: dtek-dem.com.ua

"Несмотря на опасность со стороны российских агрессоров, специалисты ДТЭК продолжают возвращать свет. За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области", – отметили в компании.

19 августа специалисты ДТЭК также вернули свет для почти 400 семей в трех населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных вследствие разрушений от обстрелов российскими оккупантами.

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