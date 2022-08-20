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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за сутки вернули свет для 7 тысяч семей

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За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области
За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области
Фото: dtek-dem.com.ua

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 7 тысяч семей в 11 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"Несмотря на опасность со стороны российских агрессоров, специалисты ДТЭК продолжают возвращать свет. За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области", – отметили в компании.

19 августа специалисты ДТЭК также вернули свет для почти 400 семей в трех населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных вследствие разрушений от обстрелов российскими оккупантами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, война, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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