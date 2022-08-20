Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ за сутки вернули свет для 7 тысяч семей

"Несмотря на опасность со стороны российских агрессоров, специалисты ДТЭК продолжают возвращать свет. За прошедшие сутки электроснабжение возобновили для 6,5 тысячи жителей Торецкой, Константиновской, Бахмутской, Марьинской и Авдеевской общин Донецкой области", – отметили в компании.
19 августа специалисты ДТЭК также вернули свет для почти 400 семей в трех населенных пунктах Днепропетровской области, обесточенных вследствие разрушений от обстрелов российскими оккупантами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.