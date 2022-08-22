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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают попытки полностью захватить восток Украины, ВСУ отбили атаки в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб

Украинские военные противостоят наступлению врага
Украинские военные противостоят наступлению врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты организовали несколько штурмов в Харьковской и Донецкой областях. Ряд атак украинские военные отбили, на других направлениях бои еще продолжаются, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 августа.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны", – сказано в сообщении. 

На харьковском направлении враг вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатино, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпаново, Криничного и Пришиба.

На славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины. Пытался вести наступление в направлениях Долгенькое – Дибровное, Бражковка – Новая Дмитровка, но успеха не имел и отступил, сообщили в Генштабе. 

На краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздоловки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, но безуспешно.

На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песок, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На запорожском направлении оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки, нанесли авиаудары возле Малой Токмачки и Ольговского. Враг вел наступление в направлении Макаровка – Времовка, успеха не имел, отошел.

На волынском, полесском и северском направлениях ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россиян были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Теги: Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Марьинка, Соледар, Авдеевка, артиллерия, Пески, Кодема, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Восток Украины, Гладосово, Белогоровка
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