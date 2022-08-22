Россияне продолжают попытки полностью захватить восток Украины, ВСУ отбили атаки в Донецкой и Харьковской областях – Генштаб

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны", – сказано в сообщении.

На харьковском направлении враг вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Светличного, Слатино, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпаново, Криничного и Пришиба.

На славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дибровного, Мазановки и Долины. Пытался вести наступление в направлениях Долгенькое – Дибровное, Бражковка – Новая Дмитровка, но успеха не имел и отступил, сообщили в Генштабе.

На краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Раздоловки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

На бахмутском направлении противник нанес огневое поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, но безуспешно.

На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песок, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское, успеха не имел.

На новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На запорожском направлении оккупанты производили огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки, нанесли авиаудары возле Малой Токмачки и Ольговского. Враг вел наступление в направлении Макаровка – Времовка, успеха не имел, отошел.

На волынском, полесском и северском направлениях ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Екатериновки и Ободов Сумской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)