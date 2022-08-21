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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области ВСУ сбили БПЛА оккупантов, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство – ОВА

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ВСУ сбили БПЛА оккупантов вечером 21 августа, отметили в Сумской ОВА
ВСУ сбили БПЛА оккупантов вечером 21 августа, отметили в Сумской ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украинские военные сбили беспилотник российских оккупантов над Сумским районом вечером 21 августа.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Кроме того, около 17.00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины, добавил он.

По словам Живицкого, в 11.00 с территории России оккупанты открыл огонь из миномета по Хотинской общине – 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета, отметил руководитель ОВА.

Российские военные также обстреляли Белопольскую общину.

"В 12.30 был минометный обстрел – семь прилетов, а после обеда – еще 14. Также с 12.30 враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии – 17 прилетов", – рассказал Живицкий.

Во всех случаях – предварительно без потерь и разрушений, резюмировал руководитель Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0G15XEKGQ1LpEgmmLuuymtNEdGr98PT9QacampTiVU59dz3cxdsJGd8ZXsM4wfNZzl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 21 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские военные, российские оккупанты
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