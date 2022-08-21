В Сумской области ВСУ сбили БПЛА оккупантов, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Кроме того, около 17.00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины, добавил он.
По словам Живицкого, в 11.00 с территории России оккупанты открыл огонь из миномета по Хотинской общине – 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета, отметил руководитель ОВА.
Российские военные также обстреляли Белопольскую общину.
"В 12.30 был минометный обстрел – семь прилетов, а после обеда – еще 14. Также с 12.30 враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии – 17 прилетов", – рассказал Живицкий.
Во всех случаях – предварительно без потерь и разрушений, резюмировал руководитель Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 21 августа, российские оккупанты потеряли в Украине 806 БПЛА оперативно-тактического уровня.