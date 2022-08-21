В Сумской области ВСУ сбили БПЛА оккупантов, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Кроме того, около 17.00 вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской общины, добавил он.

По словам Живицкого, в 11.00 с территории России оккупанты открыл огонь из миномета по Хотинской общине – 12 прилетов в день. Били и из крупнокалиберного пулемета, отметил руководитель ОВА.

Российские военные также обстреляли Белопольскую общину.

"В 12.30 был минометный обстрел – семь прилетов, а после обеда – еще 14. Также с 12.30 враг вел обстрел общины из ствольной артиллерии – 17 прилетов", – рассказал Живицкий.

Во всех случаях – предварительно без потерь и разрушений, резюмировал руководитель Сумской ОВА.

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