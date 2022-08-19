"То в сеновал, то в дрова". В Сумской ОВА сообщили о семи обстрелах оккупантами территорий трех общин

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего было зафиксировано около 100 прилетов, обошлось без жертв, но есть разрушения, добавил он.

"Белопольская община: враг обстрелял с территории России из ствольной артиллерии, 15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около 9.30. В 19.55 начался минометный обстрел, 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов", – написал Живицкий.

По Краснопольской общине оккупанты открыли огонь в 13.50 из миномета – семь прилетов, добавил глава Сумской ОВА.

"Миропольская община: с 14.20 был обстрел из 120-мм миномета – 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура", – рассказал Живицкий.

По его словам, пострадавших среди местного населения нет.

"То в сеновал, то в дрова. Не дают гражданским людям жить спокойно в Мирополье", – отметил Живицкий в Telegram.

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