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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"То в сеновал, то в дрова". В Сумской ОВА сообщили о семи обстрелах оккупантами территорий трех общин

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Оккупанты обстреляли Миропольскую общину из минометов, отметил Живицкий
Оккупанты обстреляли Миропольскую общину из минометов, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупационные войска 18 августа семь раз обстреляли территорию трех общин Сумской области (по состоянию на 22.00) – Белопольской, Краснопольской и Миропольской.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего было зафиксировано около 100 прилетов, обошлось без жертв, но есть разрушения, добавил он.

"Белопольская община: враг обстрелял с территории России из ствольной артиллерии, 15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около 9.30. В 19.55 начался минометный обстрел, 10 прилетов. И в 20.00 начался артобстрел, 20 прилетов", – написал Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02RpPT96k6mXRVLnqAemAiM7HB4mcGiGEj8FUB65BQ5HE5AxCvgEBsBrqzDs2wFBKul

По Краснопольской общине оккупанты открыли огонь в 13.50 из миномета – семь прилетов, добавил глава Сумской ОВА.

"Миропольская община: с 14.20 был обстрел из 120-мм миномета – 15 прилетов. Продолжился обстрел в 17.30. В результате повреждена гражданская инфраструктура", – рассказал Живицкий.

По его словам, пострадавших среди местного населения нет.   

"То в сеновал, то в дрова. Не дают гражданским людям жить спокойно в Мирополье", – отметил Живицкий в Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

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