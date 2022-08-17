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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 16 августа 12 раз обстреляли Сумскую область, зафиксировано около 130 прилетов – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что в результате обстрелов 16 августа никто не пострадал
Живицкий сообщил, что в результате обстрелов 16 августа никто не пострадал
Фото: Дмитро Живицький / Telegram

Российские оккупанты 16 августа обстреляли Сумскую область 12 раз. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня за день россияне 12 раз открывали огонь по территориям Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской общин. Зафиксировано около 130 прилетов", – написал он.

В частности, около 11.00 оккупанты из гранатомета обстреливали Хотинскую общину, зафиксировано 26 прилетов.

"Белопольская община: с 15.10 до 16.35 с территории России велся минометный обстрел – 20 прилетов. Продолжился минометный обстрел общины в 20.12 – 23 прилета. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – пять прилетов, с территории России, это уже около 21.00. Николаевская община: в 15.20 враг начал обстрел из 122-мм ствольной артиллерии – 10 прилетов, а с 15.35 до 15:50 – еще 10 прилетов", – говорится в сообщении.

Шалыгинскую общину оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии.

"Краснопольская община: в 17.33 с территории России совершен минометный обстрел – два прилета. Продолжился обстрел с 20.10 – 10 прилетов. К счастью, без пострадавших. По вечерним обстрелам уточняется информация о разрушениях", – сообщил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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