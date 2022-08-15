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В Сумской области в поле подорвался комбайн, аграрий в больнице – ОВА

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В поле возле села Грабовское подорвался комбайн, рассказал Живицкий
В поле возле села Грабовское подорвался комбайн, рассказал Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В Сумской области во время работ в поле подорвался комбайн.

Об этом 15 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, инцидент произошел в Краснопольской общине.

"В поле возле села Грабовское подорвался комбайн. Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", – написал Живицкий.

Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Сумская область, больница, война России против Украины, пострадавшие, Сумская ОГА, мины, Дмитрий Живицкий, Краснополье
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