В Сумской области в поле подорвался комбайн, аграрий в больнице – ОВА

Об этом 15 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, инцидент произошел в Краснопольской общине.

"В поле возле села Грабовское подорвался комбайн. Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", – написал Живицкий.

Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)