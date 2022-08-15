В Сумской области в поле подорвался комбайн, аграрий в больнице – ОВА

Об этом 15 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, инцидент произошел в Краснопольской общине.
"В поле возле села Грабовское подорвался комбайн. Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", – написал Живицкий.
Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.