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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне четыре раза за день обстреляли три общины в приграничье – глава Сумской ОВА

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Всего за день 15 августа в Сумской области зафиксировано 50 прилетов, отметил Живицкий
Всего за день 15 августа в Сумской области зафиксировано 50 прилетов, отметил Живицкий 
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска за день 15 августа совершили четыре обстрела трех приграничных общин Сумской области – Шалыгинской, Хотинской и Зноб-Новгородской (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего зафиксировано 50 прилетов, обошлось без жертв и разрушений, добавил он.

"Шалыгинская община: с 10.47 до 11.46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00 – 15 прилетов из реактивных систем залпового огня, – написал Живицкий. – Хотинская община: было два прилета из миномета. Зноб-Новгородская община: с 13.00 совершено восемь прилетов со станкового автоматического гранатомета".

Кроме того, в Краснопольской общине на мине подорвался комбайн местного фермера – комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, добавил глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid05dmJ2DijV7cWdbYmneK4TXhNcstBnxC7wLjp4AcCeFwC1WaDye8KMpPK5xwCd8Wul

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, больница, РСЗО, артиллерия, гранатомет, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, фермеры, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье, россияне
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