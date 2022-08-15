Россияне четыре раза за день обстреляли три общины в приграничье – глава Сумской ОВА

Всего за день 15 августа в Сумской области зафиксировано 50 прилетов, отметил Живицкий Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего зафиксировано 50 прилетов, обошлось без жертв и разрушений, добавил он.

"Шалыгинская община: с 10.47 до 11.46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00 – 15 прилетов из реактивных систем залпового огня, – написал Живицкий. – Хотинская община: было два прилета из миномета. Зноб-Новгородская община: с 13.00 совершено восемь прилетов со станкового автоматического гранатомета".

Кроме того, в Краснопольской общине на мине подорвался комбайн местного фермера – комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, добавил глава Сумской ОВА.

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