Россияне четыре раза за день обстреляли три общины в приграничье – глава Сумской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Всего зафиксировано 50 прилетов, обошлось без жертв и разрушений, добавил он.
"Шалыгинская община: с 10.47 до 11.46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00 – 15 прилетов из реактивных систем залпового огня, – написал Живицкий. – Хотинская община: было два прилета из миномета. Зноб-Новгородская община: с 13.00 совершено восемь прилетов со станкового автоматического гранатомета".
Кроме того, в Краснопольской общине на мине подорвался комбайн местного фермера – комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, добавил глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.