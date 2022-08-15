Под видом национализации имущества РФ чиновники украли около 40 вагонов топлива у украинских предприятий – ДБР

Подозреваемые изъяли не только российские вагоны, но и их содержимое – дизтопливо, уголь, газ и другое топливо, оплаченные украинским бизнесом Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

По данным ведомства, в ночь накануне широкомасштабного вторжения России на территорию Украины в область прибыло больше 40 российских железнодорожных вагонов, которые перевозили продукцию отечественных предприятий.

Чиновники решили воспользоваться военным положением и изъяли не только российское имущество (вагоны), но и их содержимое – дизтопливо, уголь, газ и другое топливо, принадлежащее украинским компаниям, говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Российский подвижной состав стоимостью более 25 млн грн суд передал в распоряжение Агентства по поиску и управлению активами, информируют в ГБР.