Оккупанты обстреляли село в Сумской области, есть разрушения – глава ОВА

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах обломками снарядов пробиты стены", – заявил он.

Живицкий отметил, что разрушения есть в Доме культуры и в школе.

"Повреждена линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется", – сообщил глава ОВА.

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