Оккупанты обстреляли село в Сумской области, есть разрушения – глава ОВА

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах обломками снарядов пробиты стены", – заявил он.
Живицкий отметил, что разрушения есть в Доме культуры и в школе.
"Повреждена линия электропередачи. Информация о пострадавших уточняется", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.