Оккупанты обстреляли Сумскую область. В ОВА сообщили о 14 прилетах

"С самого утра с 6.00 россияне начали обстрел из миномета территории Белопольской общины, 10 прилетов. Уже в 8.00 из миномета открыли огонь (четыре прихода) по Краснопольской общине", – написал глава ОВА.
По предварительным данным, обошлось без потерь и разрушений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.