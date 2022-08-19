Оккупанты обстреляли Сумскую область. В ОВА сообщили о 14 прилетах

По предварительным данным, обошлось без потерь и разрушений Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telagram

"С самого утра с 6.00 россияне начали обстрел из миномета территории Белопольской общины, 10 прилетов. Уже в 8.00 из миномета открыли огонь (четыре прихода) по Краснопольской общине", – написал глава ОВА.

По предварительным данным, обошлось без потерь и разрушений.

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