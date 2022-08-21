Российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области – ОВА

Около 15.00 Буринскую общину обстреляли с территории России из ствольной артиллерии, зафиксировано четыре прилета. Артобстрел продолжился в 17.25 – еще четыре прилета.
"Белопольская община: после 16.00 враг ударил из минометов – четыре прилета. С 16.40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская община: после 16.30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины", – написал Живицкий.
Также, по словам главы ОВА, в 18.15 россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировано восемь прилетов.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.