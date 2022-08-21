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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области – ОВА

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По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telagram

Российские оккупанты 20 августа обстреляли четыре общины Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Около 15.00 Буринскую общину обстреляли с территории России из ствольной артиллерии, зафиксировано четыре прилета. Артобстрел продолжился в 17.25 – еще четыре прилета.

"Белопольская община: после 16.00 враг ударил из минометов – четыре прилета. С 16.40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская община: после 16.30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины", – написал Живицкий.

Также, по словам главы ОВА, в 18.15 россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировано восемь прилетов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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