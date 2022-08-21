Российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области – ОВА

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telagram

Около 15.00 Буринскую общину обстреляли с территории России из ствольной артиллерии, зафиксировано четыре прилета. Артобстрел продолжился в 17.25 – еще четыре прилета.

"Белопольская община: после 16.00 враг ударил из минометов – четыре прилета. С 16.40 было выпущено еще 12 мин. Хотинская община: после 16.30 зафиксировано 10 выстрелов (предварительно из КПВТ) по территории общины", – написал Живицкий.

Также, по словам главы ОВА, в 18.15 россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Зафиксировано восемь прилетов.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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