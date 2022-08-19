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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области грузовик подорвался на мине, погиб местный фермер

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Мужчина находился в машине сам, отметил Живицкий
Мужчина находился в машине сам, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В Сумской области грузовий ЗИЛ подоровался на мине, водитель погиб. Об этом в Telegram 19 августа сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что трагическое событие произошло около 16.00 в Краснопольской общине.

"По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", – сообщил Живицкий.

По его словам, погибший – Иван Дейнека, житель Краснополья, местный фермер, владелец агрокомпании и депутат поселкового совета. Он также возглавлял ассоциацию фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – дрбавил глава ОВА.

Контекст:

Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.

По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Сумская область, война России против Украины, мины, мина, Дмитрий Живицкий
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