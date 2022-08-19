В Сумской области грузовик подорвался на мине, погиб местный фермер

Он отметил, что трагическое событие произошло около 16.00 в Краснопольской общине.
"По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", – сообщил Живицкий.
По его словам, погибший – Иван Дейнека, житель Краснополья, местный фермер, владелец агрокомпании и депутат поселкового совета. Он также возглавлял ассоциацию фермеров и частных землевладельцев Сумской области.
"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – дрбавил глава ОВА.
Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной, сообщали 11 августа в МВД Украины.
По июльской оценке ГСЧС, в Украине потенциально загрязненной считалась территория площадью 220 тыс. км², это более 20 млн га. Всего с начала полномасштабного вторжения России, как рассказали в ведомстве 9 августа, пиротехники обследовали 68 тыс. га и обезвредили более 177 тыс. взрывоопасных предметов и более 700 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.