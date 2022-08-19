В Сумской области грузовик подорвался на мине, погиб местный фермер

Мужчина находился в машине сам, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Он отметил, что трагическое событие произошло около 16.00 в Краснопольской общине.

"По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", – сообщил Живицкий.

По его словам, погибший – Иван Дейнека, житель Краснополья, местный фермер, владелец агрокомпании и депутат поселкового совета. Он также возглавлял ассоциацию фермеров и частных землевладельцев Сумской области.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – дрбавил глава ОВА.