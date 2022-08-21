Оккупанты получили отпор и отступили на пяти направлениях, имеют частичный успех возле Песок и в Николаевской области – Генштаб ВСУ

ВСУ отбили попытки наступлений оккупантов на славянском, бахмутском, авдеевском, новопавловском и южнобугском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной 21 августа в Facebook, сообщил Генштаб ВСУ.

На харьковском направлении оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов из танков, ствольной и реактивной артиллерии, возле Старого Салтова и Гусаровки нанесли авиаудары.

На славянском направлении враг пополняет запасы боеприпасов, также зафиксированы артобстрелы у Краснополья, Червоного и Долины, отметили в Генштабе.

"Провел разведку боем в направлениях Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка, Долгенькое – Долина, Сулиговка – Дибровное и Петрополье – Карнауховка, понес потери и отступил", – сказано в сообщении.

Оккупанты продолжили обстрелы на краматорском направлении, а на бахмутском направлении задействовали разнокалиберную артиллерию.

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил", – подчеркнули в Генштабе.

На авдеевском направлении враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески, нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки.

"Неудачно провел разведку боем в направлении Спартак – Опытное, отошел. Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил", – указывается в сообщении.

В то же время на направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех, добавили в Генштабе ВСУ.

На новопавловском направлении оккупанты нанесли авиаудары вблизи Новомихайловки, безуспешно пытались наступать в направлении Луганское – Победа.

"На запорожском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополья. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Червоное и Новоселка", – рассказали украинские военные.

На южнобугском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Александровка – Таврическое, но успеха не имели, отошли.

"На направлении Васильки – Благодатное [враг] имеет частичный успех", – резюмировали в Генштабе ВСУ.

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