Военнослужащий ВСУ Вышебаба: В Донецкой области я встречаю местных жителей только с проукраинской позицией. Одна бабушка совала нам 500 грн в карманы, дедушка – 1000 грн и благодарил за защиту

"Только [людей] проукраинской позиции я встречал тут. Когда мы только сюда приехали и шли искать, где можно взять воду или какие-то продукты (все ж магазины не работают) и увидели, что из машины кто-то привозит какие-то продукты. Подошли туда, стоят селяне, все видят, что мы в форме. Это буквально начало было, еще март. И бабушка одна как начала нам совать 500 грн в карман: "Парни, что-то купите". Говорю: "Война идет, неизвестно, получите ли вы ту пенсию, это фронтовая линия фронтовое село. Мы ж получаем денежное обеспечение, нам не надо", – вспоминает Вышебаба.
По его словам, это был не единственный подобный случай.
"И дедушка моему непосредственному собрату тоже пытался тысячу гривен всунуть, поблагодарить за защиту. Это делают люди 70+, у которых это вообще могут быть последние деньги", – рассказывает Вышебаба.
По словам военного, молодежь также их поддерживает. Кроме того, в их отношении он замечает уважение к армии.
"А дети так вообще – очень любят украинских военных. И рисунки приносят. Единственное жаль, что тут до сих пор остаются в фронтовых селах семьи с детьми. Их немного, мы их знаем, привозим им гуманитарку", – говорит он.
Вышебаба отметил, что военные постоянно уговаривают местных покидать прифронтовые зоны, потому что работать гораздо легче, когда в окружающих населенных пунктах нет местных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.
После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.