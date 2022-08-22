Военнослужащий ВСУ Вышебаба: В Донецкой области я встречаю местных жителей только с проукраинской позицией. Одна бабушка совала нам 500 грн в карманы, дедушка – 1000 грн и благодарил за защиту

"Только [людей] проукраинской позиции я встречал тут. Когда мы только сюда приехали и шли искать, где можно взять воду или какие-то продукты (все ж магазины не работают) и увидели, что из машины кто-то привозит какие-то продукты. Подошли туда, стоят селяне, все видят, что мы в форме. Это буквально начало было, еще март. И бабушка одна как начала нам совать 500 грн в карман: "Парни, что-то купите". Говорю: "Война идет, неизвестно, получите ли вы ту пенсию, это фронтовая линия фронтовое село. Мы ж получаем денежное обеспечение, нам не надо", – вспоминает Вышебаба.

По его словам, это был не единственный подобный случай.

"И дедушка моему непосредственному собрату тоже пытался тысячу гривен всунуть, поблагодарить за защиту. Это делают люди 70+, у которых это вообще могут быть последние деньги", – рассказывает Вышебаба.

По словам военного, молодежь также их поддерживает. Кроме того, в их отношении он замечает уважение к армии.

"А дети так вообще – очень любят украинских военных. И рисунки приносят. Единственное жаль, что тут до сих пор остаются в фронтовых селах семьи с детьми. Их немного, мы их знаем, привозим им гуманитарку", – говорит он.

Вышебаба отметил, что военные постоянно уговаривают местных покидать прифронтовые зоны, потому что работать гораздо легче, когда в окружающих населенных пунктах нет местных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube