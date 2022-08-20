Военнослужащий ВСУ Вышебаба: Почему у меня позывной Капеллан? Я веган. В столовой на полигоне девчата подумали: с бородой, не матерится, постится, значит, капеллан – и начали мне кланяться

"Дело в том, что я – веган, и, когда я только прибыл на полигон, в столовой женщины-девчонки подумали: "Вот такой высокий, значит, с бородой, не ругается матом, постится, такой какой-то вежливый". Они решили, что я капеллан, [...] и где-то на третий-четвертый день на полигоне они мне начали немного кланяться", – сказал он.
По словам военного, это было на западе Украины, "там набожные люди".
"Я сначала не понял, тоже немного кланялся, и это как-то становилось все ниже и ниже. [...] Я ждал уже исповеди женщин, но... Я просто не стал признаваться [что на самом деле не священнослужитель]. Не успел, на самом деле, мы очень быстро поехали с полигона", – объяснил Вышебаба.
Он отметил, что другие военные смеялись с этих поклонов.
"Просто меня не спрашивали, я и не говорил, знаете, но за спиной услышал, что "это капеллан нашей бригады". Поэтому и такой позывной ребята дали", – рассказал Вышебаба.
Вышебаба родился в 1986 году в Краматорске Донецкой области. Вначале учился в Донбасской машиностроительной академии, но после третьего курса забрал документы и поступил на журналистику в Мариупольский государственный университет. После окончания вуза переехал в Киев. Принимал активное участие в Революции достоинства.
После смены власти в Украине в 2014 году некоторое время работал в пресс-службе Кабинета Министров. С 2017 года является посланником по вопросам толерантности ПРООН в Украине. До войны занимался экоактивизмом, возглавлял общественную организацию "Єдина планета".
Вышебаба пошел на войну добровольцем. На передовой в Донецкой области находится с марта.